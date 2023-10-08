Генпрокуратура Украины начала проверку по факту избиения мужчин в военкомате

Фото: РИА Новости/Стрингер
Прокуратура Украины начала уголовное производство по делу об избиении призывников работниками военкомата в Тернополе. Об этом сообщил офис Генерального прокурора Украины в своём Telegram-канале.
Ранее украинские журналисты опубликовали видео, на котором видно как двое мужчин в военной форме избивают двоих гражданских. Действие по предварительным данным происходит в военкомате Тернополя.
По сообщениям Генпрокуратуры, удалось выяснить, что мужчины в камуфляже действительно работают в военкомате, поэтому их действия расцениваются как превышение полномочий в период военного положения.
Прокомментировал эту ситуацию мэр Тернополя Сергей Надал. На своей странице в Facebook* он призвал всех сотрудников военных комиссариатов уважительнее относиться к призывникам.
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По сообщениям Генпрокуратуры, удалось выяснить, что мужчины в камуфляже действительно работают в военкомате, поэтому их действия расцениваются как превышение полномочий в период военного положения.
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Анастасия Чинкова