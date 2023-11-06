Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли больше сотрудников ООН, которые специализируются на оказании помощи, нежели за любой другой период в истории всемирной организации. Об этом Гуттериш сообщил, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова