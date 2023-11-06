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Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа

Гутерриш: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории ООН
06 ноября 2023, 21:24
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли больше сотрудников ООН, которые специализируются на оказании помощи, нежели за любой другой период в истории всемирной организации. Об этом Гуттериш сообщил, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке.

Ранее Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по защите и обеспечению безопасности журналистов в зоне конфликта.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#министр
#меры
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В Оренбургской области пьяный водитель убил табун из 14 лошадей
06 ноября 2023, 19:30

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Табун из 14 лошадей погиб после наезда внедорожника Toyota Land Cruiser в Оренбургской области.
По данным полиции, ЧП случилось рядом с селом Тасбулак Новоорского района. 39-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser наехал на табун лошадей, принадлежавший одному из местных жителей.

В результате аварии все животные погибли. Водителя с переломом нижней челюсти и травмами лица госпитализировали. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. 

Обстоятельства происшествия выясняют. 

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#дтп
#аварии
#животные
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Девушка-полицейский, на которую в Иерусалиме напал палестинец, погибла
Haaretz: девушка-полицейский, на которую в Иерусалиме напал палестинец, погибла
06 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/Motortion

Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран. Об этом сообщает Haaretz.
Сообщается, что трагедия произошла рядом с воротами Ирода. 16-летний палестинец, который проживал в арабском квартале Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме, напал с ножом на патруль пограничной полиции. 

Ранения получили 20-летняя девушка-полицейский и ее напарник. В результате полученных ранений Элишева Роза Ида Лубин скончалась в госпитале. Преступника застрелили сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#трагедия
#женщины
#сотрудники
#девушка
#израиль
#палестина
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В челябинском груминг-салоне до крови расчесали пса породы сиба-ину
06 ноября 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Инцидент произошёл в «Голливуде» — местном груминг-салоне.
Shot пишет, что 2-летний Тео, со слов хозяйки, «очень хороший мальчик». Никогда не кусался и не огрызался. Но во время стрижки у грумера пёс почему-то начал скулить и лаять. Сотрудница сказала, что пёс агрессивно реагирует на фен. А когда женщина вышла из салона, то увидела в окне настоящую причину беспокойства питомца.

Грумер остервенело чесала и била расчёской по голове собаку. Когда кадры жестокого обращения попали в сеть, оказалось, что следы насилия на своих питомцах замечали и другие посетители салона.

После скандала владелица салона отстранила мастера от работы, а потом уволила. Владельцы животных готовятся подавать коллективный иск в суд.

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#собака
#питомцы
#животные
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В Москве школьник порезал отцу лицо
06 ноября 2023, 18:30

Фото: iStock/Michael Nesterov

Девятиклассник нервничал из-за того, что не мог себе закапать капли в глаза, и в ярости напал на отца.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в Левобережном районе Москвы. У 16-летнего школьника был конъюнктивит. Он пытался закапать капли, выписанные врачом. Но у него не получалось. Парень начал материться. Отец сделал ему замечание.

Тогда школьник вытащил из шкафа нож для походов, подаренный друзьями, и полоснул отца по подбородку. Шокированный мужчина вызвал полицию. Пока сотрудники ехали, школьник успокоился и извинился перед отцом. Полицейские ограничились профилактической беседой.

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#москва
#школьник
#полиция
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В Забайкалье рабочий погиб, упав с высоты во время ремонта в шахте
06 ноября 2023, 18:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Рабочий горнопромышленного предприятия упал с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты, которая находится в селе Бутунтай Александро-Заводского района Забайкальского края.
Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК. 35-летний работник занимался ремонтом без страховочного троса. Упав ч высоты, он скончался от полученных травм.

Следователи начали проверку из-за возможного нарушения статьи УК «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». После осмотра места инцидента назначили необходимые экспертизы и опросили руководство предприятия, а также изъяли документы организации. 

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранца во время взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока.

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#рабочие
#чп
#полиция
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Число погибших в Газе с 7 октября превысило 10 тысяч
Минздрав Палестины: свыше десяти тысяч человек погибли в Газе от атак Израиля
06 ноября 2023, 17:22

Фото: iStock/Marat Musabirov

Число погибших в секторе Газа после начала эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.
Отмечается, что среди погибших не менее 4 104 детей.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#министр
#кризис
#израиль
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В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
06 ноября 2023, 16:48

Фото: iStock/Anton_novikov

Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями в Подмосковье.
ДТП случилось примерно в 13:30 мск на 140-м км автотрассы Р-22 «Каспий». Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу. 

ТАСС пишет, что в результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

Движение в районе ДТП частично ограничили. Водителям нужно учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезде.

Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области.

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#дтп
#авария
#новости
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Муж утонувшей в Неве женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме
06 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/OlFedv

Муж утонувшей в Санкт-Петербурге в Неве беременной женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что мужчину приговорили к 12-13 годам за производство или сбыт наркотических веществ. Как стало известно, погибшая женщина ездила к нему на свидание несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП.  Женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.

Труп девушки извлекли из реки и направили в морг для установления точной причины смерти. Мужчина задержан и доставлен в отдел. 

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Двое мужчин умерли во время ремонта автомобиля в Подмосковье

Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском
#дтп
#реки
#автомобиль
#труп
#чп
#женщина
#mercedes
#мужчина
#медсестра
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Двое мужчин умерли во время ремонта автомобиля в Подмосковье
Трупы двух мужчин нашли в гараже в подмосковном Видном
06 ноября 2023, 16:02

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковном Видном были найдены тела двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает подмосковный СК.
Отмечается, что тела были найдены днем 1 ноября в гараже одного из городских кооперативов. По предварительной информации, мужчины ремонтировали в помещении автомобиль. Когда трупы были обнаружены, автомобиль был в заведенном состоянии.

По сообщению эксперта, предварительной причиной смерти явилось отравление оксидом углерода. Обстоятельства и причины трагедии уточняются.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области. 

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#дтп
#отравление
#автомобиль
#мужчины
#тела
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