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Герой СВО, которого избил мигрант, скончался в больнице

Ветеран СВО скончался в больнице после того, как его избил мигрант
02 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

После драки с мигрантом в челябинской больнице скончался участник специальной военной операции Антон Чашкин, сообщает URA.RU.
Чашкин сцепился с Кароматулло Ашурмахмад в одно из баров. По информации СМИ, мигрант начал оскорблять военного, после чего между ними завязалась драка. В результате, Чашкина госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа.

Военного доставили в больницу в критическом состоянии. Было принято решение провести ему трепанацию черепа, предварительно введя больного в кому. Более недели врачи боролись за его жизнь, однако, организм Чашкина не выдержал нагрузки.


Церемония прощания с героем СВО состоится во Дворце культуры в Юрюзани.

Ашурмахмад сбежал с места преступления, его все еще разыскивают.

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#челябинск
#военные
#смерть
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Военный лётчик Попов: При попадании птицы в двигатель самолёта пилотам надо заходить на посадку
02 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/Takosan

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что попадание птицы в двигатель самолёта является предаварийной ситуацией, в таких случаях пилотам рекомендуется выполнить заход на посадку на том аэродроме, с которого они взлетели.
При этом он отметил, что в таких случаях дальше продолжать полёт можно при той ситуации, когда самолёт уже находится на большой высоте и ЧП произошло далеко от аэродрома.

«Когда птица попадает в турбину, пилот это видит. Если птица попадает в двигатель, он может выйти из строя. Это может закончиться помпажем или пожаром. В подобных ситуациях ощущается серьёзная вибрация, проходит сигнал, и пилот видит, что турбина по вибрации превышает нормативы. Птица может попасть не только в двигатель, но и в крыло — и даже пробить его», — добавил в беседе с RT Попов.

Для предотвращения подобных ситуаций безопасность обеспечивается аэропортом. Так, по словам специалиста, по всей территории аэродрома размещаются чучела, используются звуковые барьеры, световые отражатели, которые бликуют и отпугивают птиц.

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#безопасность
#птицы
#аэропорт
#пилот
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Мужчину, который столкнул подростка под поезд в метро, отправят долечиваться в психбольницу
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который столкнул подростка под поезд в метро
02 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/artursfoto

Суд принял решение отправить Владимира Кизика, который столкнул подростка под поезд в метро, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 9 марта на московской станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка на пути, прямо под поезд. К счастью, парень отделался незначительными травмами. Мужчина, которого вскоре задержали, свой поступок объяснить не смог. Позже выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В психиатрической больнице имени Алексеева, в которой состоял на учете Кизик, прошли следственные действия. Врачей, выписавшись больного в дневной стационар, проверили по статье «Халатность». 

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#суд
#психиатр
#метро
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В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
02 августа 2023, 12:58

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

В городе Марганец Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделение пенсионного фонда.
«Обозреватель» пишет, что мужчина взял в заложники сотрудника банка. Во время переговоров террорист отпустил девушку, после чего взорвал гранату.
 
Во время взрыва мужчина получил увечья. Больше никто не пострадал. Террористу может грозить до 15 лет лишения свободы.
 
Ранее в Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.

Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта. Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.

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#теракт
#украина
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице
02 августа 2023, 12:36

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о прошествии в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о криках о помощи из квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия, где задержали агрессивного мужчину, а пострадавшей женщине оказали первую помощь.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и после словесного конфликта начал угрожать сожительнице, после чего нанес ей удар по голове молотком.

Женщину доставили в больницу, она госпитализирована. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для для дальнейшего разбирательства.

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#информация
#удар
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В Мурманской области пропали туристы с детьми
02 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/vmargineanu

Туристическая группа из 6 человек, среди которых 4 ребёнка, пропала в Заполярье.
Спасатели ищут пропавших в Кировском районе области. Об этом информирует пресс-службе главка МЧС региона.

В группе были туристы из Москвы и Тулы. Четверым по 16 лет, двое совершеннолетние.
 
Маршрут группы стартовал от железной дороги Имандра и проходил через горы и озера вершины Хибины.

Ранее  на Кольском полуострове пропали 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.

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#туристы
#мчс
#спасатели
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В Москве мигранты проникли в квартиру и изнасиловали женщин
02 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Москве четверо уроженцев Средней Азии проникли в квартиру и изнасиловали женщин.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета. ЧП случилось 28 июля на Россошанском проезде. Уроженцы Средней Азии незаконно проникли в квартиру, где находились двое мужчин и две женщины.
 
Избив мужчин, злоумышленники надругались над женщинами.
 
Насильники задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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#москва
#мигранты
#изнасилование
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В Амурской области 8-летняя девочка скончалась после отдыха в детском лагере
02 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/SB Arts Media

Школьница странно себя вела: не давала к себе прикоснуться и периодически вздрагивала.
Shot пишет, что погибшая была на смене в лагере «Строитель» в Благовещенском районе. Вожатые заметили, что девочка резко изменилась. Она была не в неадекватном состоянии и постоянно вздрагивала.
 
Ребёнка решили отвезти в областную больницу. Медики не смогли сразу поставить диагноз. Рассматривали две версии: отравление неизвестным веществом и инфекционное заболевание нервной системы.
 
Помочь школьнице не смогли. Она умерла. Следователи начали проверку.

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#дети
#детские лагеря
#смерть
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Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам
02 августа 2023, 12:02

Фото: iStock/PamWalker68

76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, пожилого мужчину обманул якобы сотрудник ЦБ по указанию которого он совершал противозаконные действия. Подойдя к зданию местного военкомата пенсионер бросил сначала одну бутылку с зажигательной смесью, а через некоторое время — вторую.

Злоумышленника задержали.

Напомним, ранее 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали возле Бутырского военкомата в Москве. По информации портала, мужчина, накануне, связывался с неустановленным человеком с украинским акцентом. Подозрительного мужчину задержали возле военкомата сотрудники полиции. При обыске пенсионера, при нем были обнаружены бутылки с горючей смесью.

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#мужчина
#сотрудники
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#цб
#поджог
#пожар
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В Уфе мужчина с гранатой угрожает взорвать шоссе
В Уфе из-за россиянина с гранатой заблокировали Нагаевское шоссе
02 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/artolympic

Военнослужащий-доброволец, которого везли на экспертизу по делу о самовольном оставлении части, вырвался и с гранатой в руке угрожает взорвать шоссе. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, с мужчиной ведут переговоры представители правоохранительных органов.

Количество боеприпасов, которыми располагает россиянин - не известно. Инцидент произошел вблизи заправочной станции «Лукойл».

Сотрудникам полиции дезертир выдвинул требование о прекращении в отношении него уголовное дела, в связи с оставлением воинской части. В противном случае, он угрожает взорвать боеприпас.

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