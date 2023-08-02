Герой СВО, которого избил мигрант, скончался в больнице

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Военного доставили в больницу в критическом состоянии. Было принято решение провести ему трепанацию черепа, предварительно введя больного в кому. Более недели врачи боролись за его жизнь, однако, организм Чашкина не выдержал нагрузки.
Ашурмахмад сбежал с места преступления, его все еще разыскивают.
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