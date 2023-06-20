Герой фильма Flying Wild Alaska Джим Твето погиб в авиакатастрофе

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Герой документального фильма Flying Wild Alaska 68-летний Джим Твето разбился на самолете Cessna
Пилот Джим Твето, который известен как главный герой документального фильма Discovery Flying Wild Alaska, погиб 16 июня в авиакатастрофе.
Сообщается, что Твето и его пассажир Шейн Рейнольдс, гид-проводник по охоте и рыбалке, находились в самолете Cessna 180. Он потерпел крушение в 56 км от деревни Шактулик.
О Джиме Твето и его семейной авиакомпании Era Alaska рассказывалось в сериале Discovery Channel. Он продолжался в течение трех сезонов с 2011 по 2012 год. Там демонстрировалась жизнь семьи, встречающейся с опасностями местной погоды и ландшафта во время доставки вещей первой необходимости в отдаленные районы на самолетах.
Джим Твето родился в Канзасе, рос в Миннесоте, а потом переехал на Аляску, чтобы выступать за хоккейную команду в Университете Аляски в Анкоридже. Позже он жил в Уналаклите, где познакомился со своей женой Ферно. Супруги воспитывали троих дочерей.
Ранее сообщалось, что рэпер Big Pokey упал в обморок на концерте и умер. Рэпер упал в обморок на сцене, когда выступал в городе Бомонт в штате Техас. Артист начал задыхаться. Медработник, который находился среди зрителей, провела рэперу сердечно-легочную реанимацию.
Сообщается, что Твето и его пассажир Шейн Рейнольдс, гид-проводник по охоте и рыбалке, находились в самолете Cessna 180. Он потерпел крушение в 56 км от деревни Шактулик.
Джим Твето родился в Канзасе, рос в Миннесоте, а потом переехал на Аляску, чтобы выступать за хоккейную команду в Университете Аляски в Анкоридже. Позже он жил в Уналаклите, где познакомился со своей женой Ферно. Супруги воспитывали троих дочерей.
Ранее сообщалось, что рэпер Big Pokey упал в обморок на концерте и умер. Рэпер упал в обморок на сцене, когда выступал в городе Бомонт в штате Техас. Артист начал задыхаться. Медработник, который находился среди зрителей, провела рэперу сердечно-легочную реанимацию.
Мария Фирсова