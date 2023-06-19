Геймер перевел мошенникам 220 тысяч рублей, чтобы доказать свою преданность блогеру

Фото: iStock/gorodenkoff
Геймер из Москвы перевел 220 тысяч рублей мошенникам, чтобы доказать преданность любимому блогеру-миллионнику
Геймер из Москвы перевел мошенникам 220 тысяч рублей за то, чтобы доказать свою преданность любимому блогеру. Об этом пишет телеграмм-канал SHOT.
Парню в социальной сети написал неизвестный и представился популярным блогером с миллионом подписчиков на площадке YouTube. Незнакомец предложил геймеру сотрудничество, в результате которого, последний получит более 2 млн. рублей. Для того, чтобы сотрудничество состоялось, парень должен был перевести «блогеру» 220 тысяч рублей, чтобы подтвердить преданность. Геймер выполнил условия, однако далее с ним перестали выходить на связь.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность мошенника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что злоумышленник выманил у москвички 2,5 млн рублей в ходе романтичной переписки.
Парню в социальной сети написал неизвестный и представился популярным блогером с миллионом подписчиков на площадке YouTube. Незнакомец предложил геймеру сотрудничество, в результате которого, последний получит более 2 млн. рублей. Для того, чтобы сотрудничество состоялось, парень должен был перевести «блогеру» 220 тысяч рублей, чтобы подтвердить преданность. Геймер выполнил условия, однако далее с ним перестали выходить на связь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что злоумышленник выманил у москвички 2,5 млн рублей в ходе романтичной переписки.
Анастасия Крестьянова