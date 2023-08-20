ГИБДД: Четыре человека погибли в ДТП под Уфой

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В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Башкирии погибли четыре человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция республики.
Уточняется, что авария произошла утром 20 августа на автодороге Западный обход города Уфы. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира.
Водитель грузовика обратился за медицинской помощью.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулём.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, руководства ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и сотрудники других организаций.
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Водитель грузовика обратился за медицинской помощью.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, руководства ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и сотрудники других организаций.
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Анастасия Чинкова