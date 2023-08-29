ГИБДД выяснила подробности ДТП с шестью пострадавшими в Свердловской области

Фото: iStock/z1b
Свердловская Госавтоинспекция выясняет причины ДТП с шестью пострадавшими, которое произошло на 56 км федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» Белоярского района. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, водитель «Фольксваген» не уступил дорогу при проезде перекрестка неравнозначных дорог автомобилю, который имел преимущество в движении, в связи с чем допустил с ним столкновение. В результате ДТП, травмы получили все участники аварии. Водитель и пассажир «Фольксваген», а также четыре пассажира «Опель», один из которых несовершеннолетний, были госпитализированы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Виновников ДТП оказался 23-летний мужчина, имеющий стаж вождения 3 года. Его состояние тяжелое, находится в коме. Водитель второго автомобиля не пострадал.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Движение автотранспорта затруднено.
По факту аварии проводится проверка. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД.
Читайте также:
В Москве таксисту оторвало ногу при ДТП
На Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП
В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека
Виновников ДТП оказался 23-летний мужчина, имеющий стаж вождения 3 года. Его состояние тяжелое, находится в коме. Водитель второго автомобиля не пострадал.
По факту аварии проводится проверка. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД.
Читайте также:
В Москве таксисту оторвало ногу при ДТП
На Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП
В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека
Анастасия Крестьянова