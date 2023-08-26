Гипнотизер украл ребёнка у бывшей возлюбленной, с которой они разошлись полгода назад

Мастер гипноза украл ребёнка у своей бывшей возлюбленной, с которой они разошлись полгода назад. Он вывез 11-летнюю школьницу в Белоруссию, ее местонахождение на данный момент остается неизвестным. Об этом собщает телеграм-канал SHOT.