Гипнотизер украл ребёнка у бывшей возлюбленной, с которой они разошлись полгода назад

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Мастер гипноза украл ребёнка у своей бывшей возлюбленной, с которой они разошлись полгода назад. Он вывез 11-летнюю школьницу в Белоруссию, ее местонахождение на данный момент остается неизвестным. Об этом собщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что мать девочки, Елена Филина, последние двенадцать лет встречалась с Сергеем Бутиным — психологом, автором статей про импотенцию, и специалистом по НЛП и гипнозу. Совместно с ним Елена воспитывала девочку Еву. По словам пострадавшей, они вместе с дочерью регулярно подвергались психологическому воздействию Бутина.
Полгода назад Елена прекратила отношения с Бутиным, забрала дочь и переехала из Балашихи в Видное. Сергей при этом покинул их общую квартиру, вынес все имущество и разбросал по квартире рыбу. С того момента, мастер гипноза регулярно настраивал Еву против матери.
12 июня 2023 года Бутиным вместе с сестрой подъехал к видновской гимназии и забрал девочку. Это подтверждает ее одноклассница. Спустя некоторое время было установлено, что похищенная девочка находится в Бресте. Где в данный момент находится Ева, ее мать не знает.
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Полгода назад Елена прекратила отношения с Бутиным, забрала дочь и переехала из Балашихи в Видное. Сергей при этом покинул их общую квартиру, вынес все имущество и разбросал по квартире рыбу. С того момента, мастер гипноза регулярно настраивал Еву против матери.
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Екатерина Коршунова