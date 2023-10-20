«Гирей по голове»: Суд вынес приговор нижегородцу, убившего друга во время физкультуры

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Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который убил друга гирей, об этом сообщили в Семеновском районном суду.
По информации суда, в начале июля 2022 года мужчина вместе с другом распивал спиртные напитки в квартире. В определенный момент, ему на глаза попалась 16-ти килограммовая гиря, с которой он решил повыполнять упражнения, поднимая снаряд вверх. Видимо, его руки устали, и в очередной раз он не смог остановить гирю, которая полетела прямо на голову его друга, который в этот момент считал количество подходов.
Неделю спустя его друг скончался в больнице от полученных травм.
Мужчине предъявили обвинения по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину он полностью признал.
Суд приговорил подсудимого к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить сестре потерпевшего 400 тысяч рублей.
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Неделю спустя его друг скончался в больнице от полученных травм.
Суд приговорил подсудимого к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить сестре потерпевшего 400 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева