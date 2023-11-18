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Гитарист Олега Газманова избил столичного бизнесмена в Химках

18 ноября 2023, 09:27
Фото: istockphoto / AlexLinch

Фото: istockphoto / AlexLinch

Гитарист музыканта Олега Газманова из-за ревности избил столичного бизнесмена в Химках.
Возлюбленная собирается выйти замуж за этого предпринимателя. По данным телеграм-канал SHOT, 34-летний гитарист Владимир Егоров давно и безответно влюблён в 42-летнюю Инну.

При этом, Инна уже 5 лет проживает с 31-летним бизнесменом Дмитрием, с которым они недавно подали заявление в ЗАГС.


Гитарист преследует свою возлюбленную, а её жениху неоднократно угрожал. Владимир поджидал Инну возле салона красоты, где она делала маникюр. В этот момент приехал Дмитрий. Музыкант набросился на бизнесмена и нанёс ему несколько ударов.

Пострадавший дождался свою невесту, поехал в травмпункт, снял побои и написал заявление в полицию на агрессивного музыканта.

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#полиция
#пострадавший
#загс
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#заявление
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В Москве человек упал с 12-го этажа и выжил
18 ноября 2023, 10:16

Фото: istockphoto /Yury Karamanenko

Человек упал с 12-го этажа на припаркованный автомобиль в Юго-Восточном автономном округе Москвы.
Инцидент произошел на на Саратовской улице. Об этом сообщает телеграм-канал «360».
 
По данным источника, пострадавшего передали медикам и доставили в больницу. Подробная информация уточняется. 

Ранее сообщали, что четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком. Известно, что ребенок играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. За пострадавшим присматривала бабушка, пока она занималась своими делами, мальчик запутался в веревке и задохнулся. Женщина вызвала спасателей, но приехавшие медики уже констатировали смерть.

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Гитарист Олега Газманова избил столичного бизнесмена в Химках. 
#инцидент
#падение
#здоровье
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В Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Милу Грац
18 ноября 2023, 10:07

.Фото: iStock/Rawf8

Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.  

Интересный факт: 20 сентября, за несколько дней до объявления в розыск, телеканал «Пятница» сообщал о задержании в столице их бывшей участницы Милы Грац.  По словам представителей канала, девушка шантажировала съемочную команду, угрожала физической расправой, а также вымогала деньги. Она оказывала психологическое давление на одного из редакторов, в результате этого он рассказывал ей о предстоящих испытаниях. Редактора уволили.  

С Грац вскоре также попрощались, однако она обманом выманила деньги у сотрудников проекта, выдумав историю про проблемы у близких.  Когда история стала известна, по словам сотрудников проекта, угрозы со стороны Грац не прекратились. Тогда на «Пятнице» решили написать заявление в полицию. Грац доставили в отдел, но на следующий день отпустили.

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#москва
#новости
#телевидение
#розыск
#полиция
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Мошенники почти месяц «дурят» пенсионерку из Подмосковья
18 ноября 2023, 09:53

Фото: istockphoto / artoleshko

Пенсионерка из Московской области стала жертвой мошенников, сейчас ее разыскивает полиция.
66-летняя Надежда Николаева позвонила сыну и сказала, что уже более недели участвует в спецоперации по поимке банды мошенников. Даже ездила в Москву, где встречалась с представителем Центробанка, который снял с неё кредит, взятый злодеями на её имя. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
 
При этом, подробностей она сообщить не может, так как подписала договор о неразглашении деталей операции. Сын сразу понял, что его мама стала жертвой мошенников. Он приехал к ней домой, но там он ее не нашел и как и сумки с документами. Тут звонки стали поступать мужчине. 
 
С того конца телефона говорили про кредит матери, обещали решить проблему, просили накормить кошек, которые уже 3 дня сидят без еды. На ответные звонки и сообщения неизвестные не реагировали. Телефон пропавшей выключен. Сын уже написал заявление в полицию, пожилую женщину ищут. Пока безрезультатно.

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#мама
#сын
#мошенники
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Четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком
18 ноября 2023, 09:34

Фото: istockphoto / burcu saritas

Мальчик запутался в шнурке от брюк и задохнулся.
По информации телеграм-канала «SHOT», инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир в Саратове.

За мальчиком присматривала бабушка. По ее словам, пострадавший играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. В какой-то момент, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже констатировали смерть. 

Уточняется, что видов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка. 

Ранее сообщали, что россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт. Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт, при этом незадолго до этого, мужчина выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.

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#ребёнок
#смерть
#инцидент
#кот
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Крупный пожар под Екатеринбургом
18 ноября 2023, 08:42

Фото: istockphoto / Distortion Media

На Пермском тракте загорелась гостиница «Дружинино».
В настоящий момент пламенем охвачено вся крыша здания, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT». 

По предварительным данным пострадавших нет, люди смогли выйти из горящего здания до приезда спасательных служб. 

Ранее сообщали, что женщина погибла при пожаре в квартире в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, передает столичная прокуратура. В настоящее время, возгорание ликвидировано. Поводится проверка. 

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#возгорание
#люди
#крыша
#пожар
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12-летнего мальчика вторые сутки ищут в красноярском Ачинске
18 ноября 2023, 08:34

Фото: istockphoto / Dzurag

В красноярском городе Ачинск пропал 12-летний мальчик Дима.
Пропавшего ребенка ищут уже вторые сутки, завили в местной поисковой организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.
Василишина отмечает, что пропавший неоднократно уходил, но всегда возвращался домой. На данный момент информации о его местонахождении нет. 

Согласно ориентировке, мальчик имеет рост 150-155 сантиметров, худощавое телосложение и светлые короткие волосы. В день пропажи Дима был одет в черную куртку, серые штаны и серую шапку с желтыми полосками. На ногах у него были полуботинки.

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#полиция
#ребёнок
#красноярск
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В Киеве и ещё восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
18 ноября 2023, 05:57

Фото: iStock/Stock_Dealer

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё восьми украинских регионах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.
Помимо украинской столицы, предупреждающие сирены звучат также в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровненской областях страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
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На границе Финляндии и России людей атаковали газом
Yle: Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией
18 ноября 2023, 01:22

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Пограничники Финляндии применили газ против группы людей на границе с Россией в районе погранперехода Ниирала. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.
«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа» — рассказал журналистам замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

О закрытии четырех пропускных пунктов на границе с Россией с 18 ноября до 18 февраля объявил кабинет министров Финляндии. Закрыты будут КПП, расположенные на восточной границе Финляндии. Правительство ограничит пропуск граждан через КПП Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленинградской области и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.

МИД Финляндии объяснил решение о закрытии КПП с Россией въездом мигрантов, которые пересекают границу незаконно. Глава внешнеполитического ведомства страны Мари Рантанен заявила, что меры были предприняты из-за ухудшения ситуации на восточной границе. Она также добавила, что власти будут готовы перейти к «более решительным мерам» в случае такой необходимости.

Доводы финской стороны о том, что к наплыву мигрантов причастна Россия, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные заявления являются дезинформацией. Захарова подчеркнула, что Финляндия может обратиться к России, если действительно намерена решить проблему незаконной миграции, чтобы действовать совместно.

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#газ
#граница
#россия
#финляндия
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Ограбление в центре Москвы запечатлели на видео
Прокуратура Москвы опубликовала видео ограбления на Пресненском валу
18 ноября 2023, 00:23

Фото: iStock/blinow61

Кадры произошедшего в пятницу ограбления на Пресненском валу опубликовала в своём Telegram-канале прокуратура Москвы.
Как отметили в ведомстве, прокуратура ЦАО Москвы «контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), а также установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, и привлечение их к уголовной ответственности».

Напомним, что около 19:30 мск на Пресненском валу неизвестные, угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в одного из них, после чего скрылись вместе с похищенной сумкой, в которой находилось около 300 млн рублей. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший. Позднее источник агентства ТАСС в правоохранительных органах столицы сообщил, что ограбление было спланировано и произошло по наводке.

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#прокуратура
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#москва
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