Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Фото: РИА Новости
Губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты шесть БПЛА самолетного типа.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, написал губернатор в своём Телеграм-канале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
В Запорожье прогремели взрывы
На полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ, завели дело
Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках
«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.
Читайте также:
В Запорожье прогремели взрывы
На полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ, завели дело
Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках
Диана Аванесян