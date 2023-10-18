Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против сотрудников ДПС, которые не защитили аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, погибшего в драке. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.