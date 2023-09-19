Гладков: Над Белгородской областью сбиты три воздушные цели

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Российские системы противовоздушной обороны сбили в Шебекинском городском округе Белгородской области три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — написал он.Удары по приграничным регионам РФ (включая в том числе и Белгородскую область) стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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