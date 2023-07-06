Гладков: Пострадавший при обстреле села Новопетровка, скончался

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина, пострадавший в результате обстрела села Новопетровка ВСУ, скончался.
Глава региона выразил соболезнования близким погибшего. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался в карете скорой помощи.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, пострадал мужчина.
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Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался в карете скорой помощи.
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Анастасия Крестьянова