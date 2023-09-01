Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Фото: РИА Новости/Антон Вергун
В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — написал Гладков. По его словам, это произошло в Яковлевском городском округе, а также в Корочанском районе области.
По предварительной информации, ни пострадавших, ни разрушений нет. Оперативные службы региона сейчас заняты выяснением того, остались ли какие-то последствия данных инцидентов на земле.
Несколько часов назад в Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью около 21:15 мск был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти
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По предварительной информации, ни пострадавших, ни разрушений нет. Оперативные службы региона сейчас заняты выяснением того, остались ли какие-то последствия данных инцидентов на земле.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти
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Артем Путинцев