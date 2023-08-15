Гладков сообщил о гибели пострадавшего при обстреле Новой Таволжанки

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели раненого при обстреле Новой Таволжанки.
«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.
По словам Гладкова, медики боролись за жизнь раненого и сделали все, что было в их силах. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.
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