Гладков: Украинский дрон сбросил боеприпас на жилой дом в Новой Таволжанке

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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в селе Новая Таволжанка, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», - прокомментировал ситуацию Гладков.
В то же время, о возможных жертвах атаки и пострадавших Губернатор ничего не уточнил.
Ранее неизвестный БПЛА попытался атаковать «Тамбовский пороховой завода» в Котовске. В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. После неудавшейся атаки на заводе также вспыхнул пожар, однако, его удалось быстро ликвидировать.
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Евгения Парфентьева