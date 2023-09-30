Гладков: Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобили в Белгородской области

Фото: iStock/valio84sl
Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью дрона. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
С беспилотника сбросили взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили.
Ранее губернатор сообщал, что жители сразу двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ. в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник минувшей ночью совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
После обстрела курской слободы Белой без света остаются 2 тыс человек
Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ
В Курской области минувшей ночью сбили 10 беспилотников
«Пострадавших нет. Взрывной волной посечены две машины», — написал Вячеслав Гладков.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
После обстрела курской слободы Белой без света остаются 2 тыс человек
Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ
Артем Путинцев