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Гладков: Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобили в Белгородской области

30 сентября 2023, 00:49
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью дрона. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
С беспилотника сбросили взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили.
«Пострадавших нет. Взрывной волной посечены две машины», — написал Вячеслав Гладков.


Ранее губернатор сообщал, что жители сразу двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ. в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник минувшей ночью совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#белгород
#бпла
#всу
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В брянском поселке Погар из-за атаки ВСУ нарушено энергоснабжение
30 сентября 2023, 01:02

Фото: iStock/forrest9

В брянском поселке Погар из-за атаки украинских террористов нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Погар находится всего в тридцати километрах от границы с Украиной.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Telegram-канала SHOT, местные жители сообщили, что всего в Погаре прогремело четыре взрыва: два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвёртый угодил в электроподстанцию. Света в результате нет минимум в четырёх населённых пунктах. 

В слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник минувшей ночью совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов общей численностью 2 тысячи человек остались без электричества.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#отключение
#электричество
#брянская область
#дрон
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В Москве спасли двоих детей, которые больше суток пробыли в запертой квартире
29 сентября 2023, 23:53

Фото: Прокуратура Москвы

Женщина оставила двоих маленьких детей в запертой московской квартире больше чем на сутки, при этом у малышей не было ни еды, ни воды. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказали в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, это произошло в одном из домов по улице Маршала Еременко. Дети в возрасте двух лет и одного года соответственно были в запертой комнате без еды и одежды, дверь с обратной стороны оказалась заставлена двумя пеноблоками.

Сейчас они находятся в больнице, а в ​отношении ​оставившей ​их в опасности матери Кузьминская межрайонная прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье 125 УК РФ.

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#дети
#москва
#прокуратура
#спасение
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В Дубне спасатели освободили застрявшую в батарее кошку
29 сентября 2023, 21:45

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса освободили кошку, лапа которой застряла в батарее, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Инцидент произошёл в городском округе Дубна.
В единую службу экстренных вызовов позвонила женщина, которая, вернувшись домой, обнаружила свою кошку Мусю в ловушке. Животное висело вниз головой на батарее, а его задняя лапа была зажата между пластинами.
 
Хозяйка вызвала спасателей, села рядом и положила питомца на колени, чтобы успокоить его и облегчить состояние. 
 
Прибыв на место вызова, спасатели с помощью слесарного инструмента расширили расстояние между секциями радиатора и освободили кошку. После этого они посоветовали хозяйке животного обратиться к ветеринару, чтобы определить, не травмирована ли у него лапа.
 
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#безопасность
#дубна
#животные
#кошка
#московская область
#подмосковье
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Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на дачном участке
29 сентября 2023, 18:23

Фото: iStock/udra

Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на собственном дачном участке, сообщает «КП-Екатеринбург».
По информации СМИ, тело 39-летней женщины было найдено в деревне Курманка Заречного городского округа.

При этом, как сообщили в URA.RU, Renault Arkana убитой позже нашли на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово.

В полиции отметили, что смерть екатеринбурженки была насильственной. 

По подозрению в убийстве женщины разыскивают разнорабочего, который работал на ​её дачном участке.

В Следственном комитете возбудили ​уголовное дело, все обстоятельства смерти екатеринбурженки устанавливаются.

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#уголовное екатеринбург
#убийство
#дача
#полиция
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В подмосковном Красногорске вспыхнула крыша ресторана
29 сентября 2023, 18:10

Фото: iStock/Kara Capaldo

В городе Красногорск Московской области загорелась крыша ресторана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В городском округе Красногорск на 7-м километре Пятницкого шоссе произошло возгорание кровли ресторана «Шуга», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

Отмечается, что здание успели покинуть десять человек еще до прибытия пожарной бригады. 

В 17:51 пожар удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. 

Ранее работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. В одной из пострадавших от огня комнат старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало.

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#подмосковье
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#красногорск
#рестораны
#крыша
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В подмосковном Минтрансе рассказали, когда лоси чаще всего выходят на автодороги
29 сентября 2023, 17:30

Фото: Минтранс МО

Лоси чаще всего выходят на подмосковные автодороги в предрассветное время и после заката. А повышенная активность этих животных наблюдается с августа по октябрь, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там отметили, что сейчас в Московской области продолжается миграция сохатых.
«Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей. В результате три человека погибли и 17 были пострадали. Большая часть аварий произошла ночью, в основном после 21 часа. Несколько случаев было зафиксировано около 3 и 4 утра», – рассказали в министерстве.
ДТП были зафиксированы на дорогах в Истре, Солнечногорске, Шаховской, Волоколамске, Дмитрове, Серпухове, Одинцове, Пушкино, Клину, Лотошине, Талдоме, Чехове и Орехово-Зуеве.
 
Как отметили в Минтрансе, лоси обладают непредсказуемым характером: могут несколько минут смотреть на приближающиеся фары и не двигаться или резко броситься прямо под колёса.
 
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о соблюдении простых правил безопасности на дорогах, проходящих рядом с лесами. При проезде зон действия знака «Дикие животные» необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен. Утром и вечером нужно включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал. 
 
Если водитель увидел лося, он должен сбросить скорость до минимума – в этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть. 

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#московская область
#подмосковье
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«Забили насмерть»: 11-летняя девочка погибла в интернате Новосибирска
В Новосибирской области похоронили 11-летнюю воспитанницу интерната
29 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/SB Arts Media

В интернате города Тогучин Новосибирской области погибла 11-летняя девочка, об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По информации СМИ, похороны ребенка прошли сегодня.

Местные жители рассказали, что девочка, вероятнее всего, погибла насильственной смертью. 

«Как нам сказали, у нее гематома в голове, перелом лицевой кости. Возможно, ее забили насмерть», - прокомментировал ситуацию житель города Тогучин.

Как отметили в «КП», Следственный комитет предоставит комментарии о ситуации немного позже. 

Ранее в петербургском психоневрологическом интернате шестеро детей скончались, предположительно, от голода. Ещё один ребёнок находился в тяжелом состоянии. Волонтёры требовали от властей города его спасти и сами предлагали помощь, но их не пустили к мальчику. Во время очередной госпитализации он заразился инфекцией и скончался.

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#девочка
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#ребёнок
#избиение
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Московская пенсионерка приняла стиральную машину за беспилотник
29 сентября 2023, 17:14

Фото: istockphoto/Choreograph

Московская пенсионерка вызвала полицию из-за работы стиральной машины у соседей. Она приняла ее шум за звук запускаемого беспилотного летательного аппарата.
Приступ тревоги случился у 82-летней женщины, живущей на Кронштадтском бульваре столицы. Она услышала подозрительный гул и решила, что над Москвой кружит очередной дрон, передает телеграм-канал Baza. Проведя небольшое расследование, пенсионерка установила, что источник шума находится за стеной, в соседней квартире. Пожилая женщина подумала, что соседи как раз и сапускают дроны в московское небо.

Желая спасти столицу от очередного удара с воздуха, бдительная старушка вызвала полицейских, заодно сообщив им, что раньше работала  в КГБ. Приехавшие правоохранители обыскали местность вокруг, но не обнаружили признаков БПЛА ни на земле, ни в небе. Зато они смогли установить источник подозрительного шума: его издавала работавшая у соседей стиральная машина. Полицейские посочувствовали пенсионерке по поводу плохой звукоизоляции и отбыли продолжать дежурство.

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Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры
29 сентября 2023, 16:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в переулке Берёзовым. Жители самостоятельно эвакуировались из здания.
 
Огнеборцы оперативно приехали на место вызова и за несколько минут ликвидировали пожар в одной из квартир. В комнате старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало. 
 
Пожарные вынесли домашнего питомца на свежий воздух и передали хозяевам. Те очень обрадовались и поблагодарили работников противопожарно-спасательной службы за спасение любимца семьи. 

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#мособлпожспас
#спасатели
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#пожар
#подмосковье
#московская область
#животные
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