Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ на подлете к городу

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В Белгородской области на подлете к городу сбили украинский беспилотник, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.Ранее в Брянской области также была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотником самолетного типа, о которой сообщил губернатор Александр Богомаз. БПЛА был подавлен на окраине Брянска силами радиоэлектронной борьбы, в результате атаки никто не пострадал.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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