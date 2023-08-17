Гладков: В Шебекинском районе сбит беспилотник, пострадавших нет

Фото: официальный сайт Кремля
Система ПВО сбила беспилотник над селом Никольское в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки 16 августа более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области
Напомним, что с 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
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Артем Путинцев