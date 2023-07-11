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Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов

11 июля 2023, 10:08

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов.
Он отметил, что наиболее интенсивные удары были направлены на Валуйский городской округ. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

По его словам, по населенному пункту ВСУ выпустили около 34 боеприпасов за сутки. В результате массированной атаки, жертв среди населения и разрушений объектов нет.


В Белгородском районе ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. ​В остальных районах, попавших под обстрел, повреждений не зафиксировано.

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#Гладков
#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
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В Пермском крае пропали более 20 туристов, включая 11 детей
11 июля 2023, 09:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Группа из 22 туристов, в составе которой 11 детей, пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае, ведется поиск людей.
Маршрут, по которому следовала группа туристов, протяженностью 175 километров проходит по реке Усьва. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В настоящее время на поиски людей направлены спасатели. В ведомстве уточнили, что туристы должны были прибыть в поселок Усьва 9 июля, однако, до места назначения не добрались.  

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#туристы
#дети
#пропали
#МЧС России
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Пропавшую 11-летнюю девочку в Челябинской области нашли убитой
11 июля 2023, 09:02

Фото: iStock/Motortion

Тело пропавшей 11-летней девочки обнаружили в городе Сим Челябинской области 11 июля.
Подростка искали двое суток. Об этом сообщает 74.RU.

После совместных поисков полицейскими и волонтерами, тело девочки было найдено. Эксперты выявили следы насильственной смерти. По информации издания, школьница пропала, когда возвращалась домой из парка. Сначала рюкзак девочки был обнаружен в местной реке, затем тело несовершеннолетней нашли возле дороги. 

По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. 

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#Челябинск
#школьница
#убийство
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Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Ульяновске
11 июля 2023, 08:50

Фото: iStock/jorgeantonio

Восьмиклассница скончалась от отравления неизвестным веществом в Ульяновске.
Рядом с телом несовершеннолетней обнаружили открытую банку энергетика и газовый баллончик для заправки зажигалок. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, группа подростков находилась в гостях. Несовершеннолетние выпивали энергетики, данных об употребления ими алкогольных напитков нет. В какой-то момент школьница плохо себя почувствовала и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики, увидели рядом с телом девушки газовый баллончик для заправки зажигалок. Спасти девочку не удалось. Причиной смерти эксперты назвали отравление неустановленным веществом. 

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. 

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#смерть
#подросток
#отравление
#Ульяновск
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МВД: В Калужской области задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с жителя Электростали
11 июля 2023, 07:14

Фото: iStock/blinow61

В Обнинске Калужской области задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с 19-летнего мужчины в Электростали. Об этом 11 июля сообщает МВД.
«В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В понедельник полиция задержала первого подозреваемого в снятии скальпа и волос с жителя Электростали. Им оказался уроженец Республики Коми 1999 года рождения.

«Осторожно, Москва» пишет, что возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

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#МВД
#Калужская область
#Обнинск
#задержания
#Электросталь
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В Иркутской области передано в суд дело 26-летнего россиянина за теракт в военкомате
11 июля 2023, 06:25

Фото: iStock/Zolnierek

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя региона, который обвиняется в совершении теракта, изготовлении и хранении оружия и других преступлениях. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на СК РФ.
По версии следствия, осень 2022 года 26-летний мужчина в актовом зале военного комиссариата города Усть-Илимск трижды выстрелил в военкома и  разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег ее.

Россиянин был задержан во время попытки побега, суд позже принял решение об аресте мужчины. Раненого военного комиссара удалось эвакуировать из горящего здания и доставить в медучреждения для оказания дальнейшей помощи. Общий ущерб от поджога составляет более миллиона рублей.

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#суд
#Иркутская область
#военкомат
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В Оренбурге врачи спасли жизнь школьнику, отравившемуся алкоголем
11 июля 2023, 05:52

Фото: iStock/Akiromaru

В Оренбурге подростка с токсическим алкогольным отравлением доставили в Областную детскую клиническую больницу на прошлой неделе. Об этом пишет «КП» со ссылкой на представителей медучреждения.
В публикации говорится, что школьник с десяти лет курит электронные сигареты и употребляет алкоголь.

Реаниматологи и токсикологи сутки боролись за жизнь подростка. В результате медикам удалось снять интоксикацию и спасти жизнь ребенку.

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#Оренбург
#школьник
#алкоголь
#отравление
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В Амурской области введен карантин по бешенству из-за нападения лисы на ребенка
11 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/patrick8484

В селе Грибское Амурской области введен карантин по бешенству после того, как зараженная им лиса напала вначале на собаку, а затем на ребенка. Об этом сообщило на своем сайте региональное управление ветеринарии.
«Опасное заболевание выявлено у дикой лисицы, которая зашла на подворье местного жителя и напала на собаку», — сказано было в сообщении. На помощь собаке бросилась девочка, которую лиса оцарапала. После этого ребенка оперативно доставили в больницу, где оказали всю необходимую медпомощь.

Лабораторные анализы, проведенные позднее, подтвердили наличие у лисы бешенства. Это опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему как животного, так и человека. Источник вируса — слюна диких животных, а также бродячих собак и кошек. Заражение происходит через укусы, царапины, одежду, испачканную слюной больного животного.

Сейчас ветеринары проводят подворовой обход Грибского и повторно вакцинируют от бешенства всех животных.

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#лисы
#происшествия
#Амурская область
#бешенство
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На Байкале пропавшего байдарочника нашли мертвым
11 июля 2023, 05:20

Фото: iStock/Tashulia

Между Северобайкальском и Нижнеангарском обнаружили тело 50-летнего сплавщика из Усть-Илимска. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
Два друга 5 июля сплавлялись по реке Верхняя Ангара. После того как начался шторм, их вынесло в озеро Байкал. Обе лодки перевернулись, однако одному из мужчин удалось добраться до берега и связаться со спасателями. Второго туриста искали в течение пяти дней.

Отмечается, что спасательные работы были осложнены волнами и ветром.

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В Пермском крае арестован подросток, пытавшийся сжечь 15-летнюю девушку;

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#Байкал
#байдарочник
#поиски
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В Пермском крае арестован подросток, пытавшийся сжечь 15-летнюю девушку
11 июля 2023, 05:13

Фото: iStock/Rawf8

В Пермском крае Октябрьский районный суд 10 июля заключил под стражу подростка, пытавшегося сжечь пятнадцатилетнюю девушку.
По информации «Комсомольской правды», суд заключил обвиняемого под стражу до 8 сентября.

Отмечается, что место происшествия было осмотрено, сейчас проводятся необходимые экспертизы. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщили в краевом СК РФ.

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#подросток
#суд
#арест
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