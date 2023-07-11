Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов.
Он отметил, что наиболее интенсивные удары были направлены на Валуйский городской округ. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.
По его словам, по населенному пункту ВСУ выпустили около 34 боеприпасов за сутки. В результате массированной атаки, жертв среди населения и разрушений объектов нет.
В Белгородском районе ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. В остальных районах, попавших под обстрел, повреждений не зафиксировано.
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По его словам, по населенному пункту ВСУ выпустили около 34 боеприпасов за сутки. В результате массированной атаки, жертв среди населения и разрушений объектов нет.
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Анастасия Крестьянова