Глава Дагестана Меликов назвал причину взрыва на АЗС в Махачкале

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что основной причиной взрыва на АЗС в Махачкале является недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов.
«Та трагедия, которая произошла, она еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках ст. 238 УК РФ, но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов», — цитируют «Известия» слова Меликова.
Он подчеркнул, что при выполнении определенных условий соответствующие органы должны были давать разрешение на строительство и эксплуатацию и осуществлять последующий контроль.
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