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Глава Дагестана Меликов назвал причину взрыва на АЗС в Махачкале

18 августа 2023, 03:47

Фото: РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что основной причиной взрыва на АЗС в Махачкале является недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов.
«Та трагедия, которая произошла, она еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках ст. 238 УК РФ, но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов», — цитируют «Известия» слова Меликова.

Он подчеркнул, что при выполнении определенных условий соответствующие органы должны были давать разрешение на строительство и эксплуатацию и осуществлять последующий контроль.


В Махачкале 14 августа произошел взрыв на АЗС на окраине города. Площадь последующего возгорания 500 кв.м. В результате происшествия 35 человек погибли. Еще 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

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#азс
#взрыв
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В Кемеровской области 15-летнего подростка нашли мёртвым в тайге
СК РФ: В Кемеровской области 15-летнего подростка нашли мёртвым в тайге
18 августа 2023, 03:32

Фото: iStock/daniilphotos

В Кемеровской области в среду, 16 августа, трое подростков ушли в тайгу за шишками и заблудились. Двое из них в четверг были найдены живыми, а позже обнаружили тело третьего. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что двое 13-летних и один 15-летний подростки ушли в лес за шишками в Тисульском районе и пропали.

«По предварительной информации, 13-летние мальчики найдены живыми, в настоящее время они доставляются из леса в населенный пункт, а 15-летний подросток обнаружен погибшим», — проинформировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Причины смерти в настоящее время выясняются.

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#подростки
#ск рф
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МЧС сообщило о ликвидации пожара на двухпалубной яхте в Петербурге
18 августа 2023, 02:35

Фото: iStock/Casanowe

Потушен пожар на двухпалубной яхте в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщило региональное отделение МЧС России в своём Telegram-канале.
Как пояснили в ведомстве, загорелось техническое помещение ранее пришвартованной яхты. Направленные к месту пожара 32 пожарных и 7 единиц техники смогли ликвидировать горение, не допустив при этом разлива топлива.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал о пожаре на арестованной яхте, пришвартованной в районе Крестовского острова.

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#мчс
#пожар
#санкт-петербург
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В Москве автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома
МВД: На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома
18 августа 2023, 01:43

Фото: iStock/Chalabala

В Москве автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
Происшествие случилось около 20:40 на Люблинской улице. Водитель на дворовой территории наехал на несовершеннолетнюю девочку. В настоящее время ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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#происшествие
#ребёнок
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В центре Санкт-Петербурга свадебный кортеж устроил стрельбу
18 августа 2023, 00:59

Фото: iStock/Josiah S

В Санкт-Петербурге правоохранители подозревают в стрельбе в центре города мигранта из Чечни. Об этом пишет «Фонтанка».
В полицию о произошедшем сообщил водитель, который в момент стрельбы находился неподалеку от Исаакиевского собора. Он рассказал, что видел проезжающий мимо автомобиль Toyota Camry с чеченскими номерами. Ехавшие в нем люди вели себя шумно — предположительно, праздновали свадьбу, после чего на Почтамтской улице произошла стрельба.

Спустя некоторое время полицейские догнали иномарку, за рулем которой находился 34-летний уроженец республики Чечня. Он подчеркнул, что не имеет при себе оружия. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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Daily Post: В Нигерии задержали мужчину, принимавшего ванну с человеческим черепом

#стрельба
#автомобиль
#полицейские
#санкт-петербург
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В Нигерии задержали мужчину, принимавшего ванну с человеческим черепом
Daily Post: В Нигерии задержали мужчину, принимавшего ванну с человеческим черепом
18 августа 2023, 00:21

Фото: iStock/Tunatura

В Нигерии задержали мужчину, хранящего в квартире человеческий череп. Об этом пишет Daily Post.
Задержанным оказался 26-летний Франклин Акиносуюи, который владеет фотостудией и бутиком в городе Ондо. По его словам, череп был нужен для магического ритуала, с помощью которого мужчина хотел спасти угасающий бизнес.

«В прошлом году мой дядя отвел меня к травнику. Я рассказал ему о своих деловых проблемах, и он предложил сделать мне настойку за 200 тысяч найр (26,4 тысячи рублей). Когда все было готово, он сказал, что каждый четверг в час ночи мне нужно принимать ванну с черепом», — цитирует издание слова бизнесмена.

Он отметил, что приобрел человеческий череп у травника в штате Осун. Однако после месяца использования магического предмета ситуация с бизнесом не изменилась, и Акиносуюи планировал потребовать у травника обратно потраченные деньги.

В настоящее время правоохранители также задержали мужчину, передавшего подозреваемому череп, и его подельника.

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#бизнес
#мужчина
#череп
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Минобороны России сообщило о попытке атаки кораблей катером ВСУ в Чёрном море
18 августа 2023, 00:02

Фото: iStock/0

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером 17 августа попытались атаковать корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе отражения этой атаки сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили безэкипажный катер противника огнём бортового вооружения. 

В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи.

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#всу
#чёрное море
#корабль
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10 спортсменов из Москвы, включая детей, отравились в Сочи парами хлора в бассейне
17 августа 2023, 23:34

Фото: iStock/Stephen_Barnes

Десять столичных спортсменов госпитализировали после посещения бассейна в сочинском санатории «Аврора». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, в оздоровительное учреждение из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров.

По словам источника в Роспотребнадзоре, спортсмены посетили сауну и бассейн, после чего начали жаловаться на слабость, недомогание и кашель. В итоге в санаторий пришлось вызвать сразу три бригады «скорой».

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, данные о случившемся направлены в прокуратуру Краснодарского края.

В свою очередь, краевая прокуратура уточнила, что все подростки в итоге были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: «Отравление парами хлора». В настоящее время угрозы их жизни не наблюдается.

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#дети
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Гладков: В Шебекинском районе сбит беспилотник, пострадавших нет
17 августа 2023, 23:13

Фото: официальный сайт Кремля

Система ПВО сбила беспилотник над селом Никольское в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки 16 августа более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области

Напомним, что с 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

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#беспилотник
#белгород
#бпла
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Женщину, которая оставила в пакете младенца, задержали
В Ленобласти задержали предполагаемую мать оставленного в пакете младенца
17 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/zoka74

В Ленинградской области задержали женщину, которая, предположительно, оставила в пакете своего новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Напомним, в Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Грудничка госпитализировали. Ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.

Следователи задержали жительницу Пикалево. По предварительной версии, она родила ребенка в бане и намеренно бросила его в пакете. 

Прямо сейчас женщина находится на допросе. В ближайшее время ей изберут меру пресечения и предъявят обвинения. 

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