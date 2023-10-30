Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом

Фото: сайт Кремля
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале крайнее недовольство беспорядками, произошедшими в аэропорту Махачкалы. Он назвал их явным нарушением закона, и заверил, что правоохранительные органы непременно проведут соответствующее расследование.
«Действия людей, собравшихся сегодня в аэропорту Махачкалы, представляют собой грубое нарушение закона!... Все жители Дагестана разделяют скорбь по поводу бедствий, которые переживают жертвы негуманных действий и политических конфликтов и молятся о мире в Палестине. Однако события, произошедшие в нашем аэропорту, вызывают негодование и, безусловно, будут подвергнуты соответствующей проверке со стороны правоохранительных органов! Это будет сделано!» - заявил Меликов.Читайте также:
Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале
Артем Кузьмин