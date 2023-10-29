Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале

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В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы был сформирован оперативный штаб в республике Дагестан под руководством главы региона Сергея Меликова, сообщили на сайте правительства региона.
В заседании примут участие высшие представители органов власти, муниципальных учреждений и правоохранительных органов региона.ъ
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