Глава Электростали Волкова сообщила о последствиях падения перехваченного БПЛА

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Пострадавших и разрушений после падения обломков беспилотника в подмосковной Электростали нет. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются. Прошу жителей сохранять спокойствие. Если вы стали свидетелями движения беспилотных аппаратов или наткнулись на обломки БПЛА неизвестного происхождения, просьба сообщить в экстренные службы по телефону 112», – написала Волкова в своём телеграм-канале.Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в подмосковном городском округе Электросталь силы российской ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву.
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Лора Луганская