Глава Коломны Гречищев рассказал о последствиях непогоды в муниципалитете

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В подмосковной Коломне из-за грозы повалены деревья, оборваны электропровода. Об этом сообщил глава городского округа Александр Гречищев.
«В ближайшие часы осадки не прекратятся», – заявил Гречищев, слова которого приводит РИА Новости.Ранее сообщалось, что на Коломну обрушился мощный ливень с грозой. Местные жители публикуют в соцсетях кадры затопленных улиц. Видно, как из-за сильного дождя десятки автомобилей ушли под воду. От удара молнии пострадала женщина, она госпитализирована.
«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье действует до полуночи 8 июля.
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Лора Луганская