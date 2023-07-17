Глава КПРФ Зюганов сообщил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана

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Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан. Об этом Зюганов заявил в ходе пресс-конференции, которая посвящена итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне.
Отмечается, что партия требует приступить к расследованию преступления.
В телеграм-канале партии КПРФ дополнили, что подробности трагедии выясняются.
Напомним, Олег Хоржан занимал пост председателя Приднестровской коммунистической партии с мая 2003 по 19 мая 2018 года. Лидер компартии принимал активное участие в воссоздании на территории Приднестровской Молдавской Республики Коммунистической партии и республиканской комсомольской организации.
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В телеграм-канале партии КПРФ дополнили, что подробности трагедии выясняются.
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Екатерина Коршунова