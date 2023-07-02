Глава Кубани прокомментировал сообщения о взрыве в Приморско-Ахтарске

Фото: сайт Кремля
Глава Кубани Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших в Приморско-Ахтарском районе нет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал сообщения о взрыве в Приморско-Ахтарске в своем телеграм-канале. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам губернатора, в результате взрыва отсутствуют жертвы и пострадавшие. Жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены.
На данный момент причины произошедшего выясняются.
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По словам губернатора, в результате взрыва отсутствуют жертвы и пострадавшие. Жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены.
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Екатерина Коршунова