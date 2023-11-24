Глава Ленинского округа Спасский задержан в Подмосковье

Фото: Telegram-канал А. Спасского
Глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский задержан силовиками. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в настоящее время в администрации округа проводятся обыски.
Спасский стал главой Ленинского округа в 2021 году.
Накануне также стало известно, что полиция задержала замглавы Ленинского района Московской области Альберта Гравина по делу о незаконном строительстве жилых домов. По информации СМИ, около двух недель назад Гравина сняли с его должности и дали возможность уйти по собственному желанию, однако, уже сегодня он был задержан сотрудниками полиции.
По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.
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Спасский стал главой Ленинского округа в 2021 году.
По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.
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Элина Позднякова