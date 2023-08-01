Глава Люберец Волков назвал причину пожара на строительной базе

Фото: Telegram-канал Владимира Волкова
Нарушение техники безопасности при сварке могло стать причиной пожара на строительной базе в Люберцах. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.
«Информации о пострадавших не поступало. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ», – написал руководитель муниципалитета в своём Telegram-канале.По данным МЧС России, сейчас пожар локализован на площади 1,3 тыс кв. метров.
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