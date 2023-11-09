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Глава Люберец Волков поблагодарил местного жителя за задержание агрессора с мачете

09 ноября 2023, 21:25
Фото: телеграм-канал Владимира Волкова

Фото: телеграм-канал Владимира Волкова

Владимир Волков поблагодарил жителя Подмосковья Мугабила Гаджи оглы Бабаева за помощь в задержании мужчины, напавшего на люберчан с мачете. Об этом глава Люберец сообщил в своём телеграм-канале.

«Мугабил стал случайным свидетелем происшествия. Из своей машины он увидел, как преступник ранил женщину мачете на ул. Кирова. Мужчина понял, что не может остаться в стороне. Он сбил преступника, перекрыл автомобилем дорогу, и оказал помощь при задержании правонарушителя», – рассказал Волков.
Он назвал этот поступок поистине геройским, достойным настоящего мужчины. Также Волков передал слова благодарности от пострадавших. Ранее сообщалось что 8 ноября, некий Роман Концелидзе набросился с мачете на женщину и подростка на улице Кирова в Люберцах. Оба пострадавших госпитализированы с травмами. Глава Люберец навестил их в больнице.

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#люберцы
#нападение
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#подмосковье
#московская область
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В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, который продал сведения о Дугиной
Суд назначил четыре года колонии инспектору ГИБДД, собравшему сведения о Дугиной
09 ноября 2023, 21:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Нагатинский суд Москвы вынес приговор инспектору ГИБДД Ивану Рыбину, который продал личные данные журналистки Дарьи Дугиной, убитой во время террористического акта. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что московский суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а также лишения звания майора. 

Второй фигурант дела об убийстве Дугиной, Даниил Чоудхури, был отправлен в колонию общего режима сроком на один год. Его взяли под стражу прямо в зале суда, поскольку до этого он находился под подпиской о невыезде. 

При расследовании дела удалось выяснить, что Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе личной информации, на что откликнулся инспектор ГИБДД Рыбин, имевший доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Полученные сведения о журналистке он продал за 3350 рублей. Отмечается, что оба виновника признали свою вину.

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#суд
#колония
#убийство
#теракт
#гибдд
#наказание
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«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
Политолог Корнейчук: Смерть помощника Залужного от гранаты не была случайной
09 ноября 2023, 20:58

Фото: istock / by sonmez

Смерть помощника главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайна. Такое заявление сделал украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Я скептически отношусь к данным следствия. <…> Как опытный военный, которому подарили гранаты, мог подумать, что это не настоящая граната, а муляж, и выдернуть чеку?» — спросил Корнейчук.
Как считает эксперт, что смерть Частяков произошла именно после заявлений Залужного о тупике контрнаступления ВСУ. Корнейчук напомнил, что главком ВСУ является единственным высокопоставленным украинским чиновником, который понимает безысходность ситуации для армии Украины.

«Я очень редко верю в случайности», — подытожил Корнейчук.
Напомним, Частяков погиб 6 ноября из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Кроме того, в украинском МВД заявили, что Частяков знал, что ракеты боевые. 

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#граната
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#всу
#мнение
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В Перми задержали полуголого мужчину под наркотиками, который размахивал ножами
В Перми задержали голого россиянина с двумя ножами, который ворвался в магазин
09 ноября 2023, 20:43

Фото: istock / BrianAJackson

В Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на краевое управление МВД.

По информации ведомства, мужчина в одних трусах и с двумя ножами бегал по двору между жилыми домами на улице Нейвинской, а затем забежал в магазин. Испуганные продавцы побежали на улицу. Нарушителя задержал участковый Вадим Акбаев, который случайно проезжал мимо. Он убедил убрать мужчину ножи, а затем скрутил его и и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии.

Задержанный мужчина объяснил, что перед инцидентом он нашёл на улице чью-то закладку с наркотическим веществом и употребил его. После чего он решил, что за ним гонятся преследователи.

Отмечается, что местные жители написали участковому письмо, в котором поблагодарили за отважные действия.

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#магазин
#мвд
#жители
#мужчина
#новости
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«Не успели»: Мужчину, нападавшего на прохожих с мачете, хотели положить в психбольницу
Мужчину, который мачете порезал прохожих, планировали положить в психбольницу
09 ноября 2023, 19:55

Фото: istock / artursfoto

Мужчину из Люберец, который напал на прохожих с мачете, собирались положить в психиатрическую больницу.

Мать Романа Концелидзе рассказала правоохранителям, что сын незадолго до нападения стал себя странно вести. Он называл себя Богом и говорил, что поедет на войну. Также он попросил мать постирать его спортивный костюм, в котором он якобы собрался ехать на фронт.

Родственники заподозрили, что у него есть психиатрические проблемы. В день нападение мать хотела пообщаться с коллегой, которая раньше работала в психиатрической больнице и могла дать совет, куда лучше всего отправить Романа. Но положить его в больницу не успели — 8 ноября он ударил подростка бутылкой, а потом с ножом он напал на прохожую с ребёнком.

Одному из свидетелей пришлось взять неадеквата на таран – он сбил нападавшего автомобилем, а полции пришлось применить табельное оружие. После этого мужчину задержали.

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#нападение
#оружие
#мать
#мужчина
#сын
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В московскую школу приехала полиция из-за агрессивного ученика
09 ноября 2023, 19:39

Фото: istockphoto/blinow61

В спецшколу №1 на севере столицы вызывали в четверг полицейских из-за агрессивного ученика.
РИА Новости пишет, что один из учеников вёл себя агрессивно по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но школьник отказался идти на контакт. Администрация школы вызвала полицию и сообщила о происходящем маме ученика. До приезда правоохранителей школьник находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом.

По словам директора, никто не пострадал. Занятия продолжились в штатном режиме.

Ранее в Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником. Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп.

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#москва
#школа
#подростки
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Появились подробности смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном
В Новосибирске закрыли дело эскортницы Стеллы, которую залили бетоном
09 ноября 2023, 19:15

Фото: istock / Motortion

В Новосибирске дело эскортницы Стеллы, тело которой залили в бетон, закрыли. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Стелла пропала в феврале 2021 года. В ходе поисков девушки выяснилось, что она оказывала эскорт-услуги и представлялась клиентам госпожой Стеллой. Её пропажу правоохранительные органы связали с ее работой и возбудили дело по статье 105 (Убийство) Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемым стал ее 36-летний знакомый, который занимается производством шоколада. Во время допроса он признался, что как-то приехал к ней в гости заметил, что девушка не подает признаков жизни. Он испугался и не стал звонить в полицию и скорую, чтобы не портить свою репутацию.

Мужчина решил спрятать тело, кинул ее в овраг возле поселка Рыбачьего и залил бетоном. Дело закрыли, молодого человека ни в чем не обвиняли. Мать Екатерины полагает, что дочь умерла из-за диабета.

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#убийство
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#мужчина
#девушка
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#новосибирск
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В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику из-за его смеха
09 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto/jeffy1139

В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними.
Поводом стал конфликт на горке, пишет «72.ру». Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.

Мать пострадавшего рассказала, что всё началось с того, что сын посмеялся над подростком, который упал на горке. По словам женщины, парням не понравилась насмешка младшеклассника. Потом ребёнку начали угрожать и погнались за ним.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух позвонков. Ребёнок не может сидеть и не посещает школу. Мать мальчика обратилась в полицию.

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#чп
#дети
#подростки
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Mash: в подмосковном лесу задержали снимавших позиции ПВО мужчин
09 ноября 2023, 18:09

Фото: Istockphoto / scyther5

Военная полиция задержала в Московской области двух предполагаемых шпионов. По данным телеграм-канала Mash, они фотографировали в лесу зенитно-ракетные комплексы.
«Двое мужчин вышли из электрички на одной из железнодорожных станций в Одинцовском городском округе, пошли в лес и нашли позиции ПВО, прикрывающие столицу. Дальше они устроили фотосет у стратегических объектов. Их настиг патруль», – говорится в сообщении. 
Подозрительных граждан передали правоохранителям. На допросе они утверждали, что заблудились и случайно наткнулись на военную технику. 
 
Проводится проверка. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. 
 
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Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду

Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира

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#безопасность
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#московская область
#подмосковье
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Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду
09 ноября 2023, 17:42

Фото: ГУРБ МО

Житель Подмосковья Михаил Сабуркин, в одиночку обезвредивший убийцу в Электростали, решением губернатора региона Андрей Воробьёва награждён знаком Московской области «За доблесть и мужество». Он также получил премию в размере 250 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Ранее сообщалось, что в сентябре неизвестный открыл огонь из ружья по выходящим из кафе «Колибри» посетителям. Один из них получил тяжёлое ранение и позже скончался в больнице. Очевидец набросился на преступника сзади, повалил его на землю и обезвредил.

Происшествие попало на камеры «Безопасного региона». Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», стрелка задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. 

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