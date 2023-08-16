Глава МЧС Куренков: Площадь лесных пожаров в этом году превысила 4 млн га

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Площадь природных пожаров в России в текущем году превысила 4 миллионов га. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В настоящее время на территории России пожарные борются со 169 лесными пожарами, которые распространяются на территорию свыше 330 тысяч га. За прошедшие сутки был зафиксирован ещё 31 новый очаг.
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