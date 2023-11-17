Глава Минстроя Файзуллин раскрыл главную причину обрушения дома в Астрахани

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Частичное обрушение жилого пятиэтажного дома в Астрахани произошло из-за недосмотра надзорных органов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Напомним, что накануне вечером МЧС по Астраханской области сообщило о частичном обрушении жилого многоквартирного дома. Предполагается, что причиной возникновения трещины на фасаде, повлекшей разрушение двух подъездов, стал ремонт в одной из квартир. Отмечается, что при незаконной перепланировке были задеты несущие стены. В регионе введён режим ЧС.
Файзуллин подчеркнул, что произошедшая трагедия произошла из-за недосмотра надзорных органов, которые не проследили самовольную перепланировку квартиры жильцами дома.
Также в ходе VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов министр отметил, что необходимо внести изменения в газовый закон, чтобы повысить безопасность проживания в газифицированных домах.
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SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
Файзуллин подчеркнул, что произошедшая трагедия произошла из-за недосмотра надзорных органов, которые не проследили самовольную перепланировку квартиры жильцами дома.
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Дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
Анастасия Чинкова