Глава МВД Франции Дарманен: Жертвами нападения в Париже стали туристы

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что погибшим в результате нападения в Париже оказался гражданин Германии, ещё двое пострадавших тоже туристы.
Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на источники в полиции сообщало о погибшем и раненом в результате нападения с ножом в Париже.
Нападавший –француз 1997 года рождения. Он был приверженцем радикального исламизма и страдал психическими расстройствами.
По словам министра, в 2016 году нападавшего осудили за планирование другого нападения. Он был под надзором французских служб безопасности. Задержанный сказал полиции, что был «расстроен» ситуацией, которая сложилась, в секторе Газа.
Как сообщало издание Le Monde, нападавший перед задержанием кричал «Аллах Акбар!».
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Нападавший –француз 1997 года рождения. Он был приверженцем радикального исламизма и страдал психическими расстройствами.
Как сообщало издание Le Monde, нападавший перед задержанием кричал «Аллах Акбар!».
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Мария Фирсова