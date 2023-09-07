Глава Раменского Ханин рассказал о последствиях падения БПЛА в округе

Фото: Telegram-канал главы г. о. Раменского Н. Ханина
В четверг, 7 сентября, в подмосковном Раменском силами РЭБ был подавлен украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. В результате падения обломков БПЛА выбило окна в пяти квартирах многоэтажного дома на Десантной улице, пострадали четыре машины. Об этом рассказал глава городского округа Николай Ханин.
«Сегодня в 3:40 в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля», - написал Ханин в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что сотрудники оперативных служб округа проводят осмотр поврежденного дома, а также дома 7, 8,9 по ул. Лучистой. Выясняется, нет ли там повреждений. Глава муниципалитета подчеркнул, что среди мирного населения при взрыве беспилотника никто не пострадал.
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