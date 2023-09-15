Глава Роскосмоса Борисов назвал возможную причину аварии станции «Луна-25»

В посёлке Монино городского округа Щёлково обрушилась кирпичная кладка недействующей водонапорной башни. ЧП произошло на улице Авиационной между домами №5 и №7. Площадь обрушения составила 10 кв м, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.