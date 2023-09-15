Глава Роскосмоса Борисов назвал возможную причину аварии станции «Луна-25»

Фото: администрация г. о. Химки
Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил предварительную причину неудачи миссии автоматической межпланетной станции «Луна-25». Станция могла разбиться из-за того, что акселерометр не передал необходимую для выключения двигателя информацию.
По словам Борисова, специальная комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра. Выяснение причин аварии «Луны-25» планируют завершить в конце сентября, сказал глава Роскосмоса.
«Луна-25», созданная на Научно-производственном объединении им. Лавочкина в Химках, стартовала 11 августа с космодрома «Восточный». Межпланетная автоматическая станция должна была совершить посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.
Станцию создали с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Она успела передать первые снимки лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
Однако 21 августа «Луна-25» прекратила своё существование из-за столкновения с поверхностью Луны.
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«Луна-25», созданная на Научно-производственном объединении им. Лавочкина в Химках, стартовала 11 августа с космодрома «Восточный». Межпланетная автоматическая станция должна была совершить посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.
Однако 21 августа «Луна-25» прекратила своё существование из-за столкновения с поверхностью Луны.
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Лора Луганская