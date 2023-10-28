Глава СК Бастрыкин взял инцидент с детьми мигрантов в школе под свой контроль

Фото: сайт Кремля
Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о происшествии в школе Великого Новгорода, связанного с детьми мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Напомним, что в Великом Новгороде произошёл инцидент с детьми мигрантов. Они принесли в школу флаг Таджикистана, один подросток начал угрожать однокласснице. На место прибыл наряд полиции, который задержал подростков и доставил из в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося. СК организовал проверку.
Уточняется, что в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Свободный информационный портал Великий Новгород» было опубликовано видео, на котором запечатлён инцидент.
Бастрыкин поручил предоставить доклад о противоправных действиях подростков. А прокуратура займётся проверкой условий жизни несовершеннолетних детей мигрантов, а также проверит школу, в которой они учатся.
Также отмечается, что многодетный отец школьника, который угрожал однокласснице, записал видео с извинениями. Он отметил, что детям в семье прививается уважение к русской культуре, а подобный инцидент происходит впервые.
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Уточняется, что в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Свободный информационный портал Великий Новгород» было опубликовано видео, на котором запечатлён инцидент.
Также отмечается, что многодетный отец школьника, который угрожал однокласснице, записал видео с извинениями. Он отметил, что детям в семье прививается уважение к русской культуре, а подобный инцидент происходит впервые.
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Анастасия Чинкова