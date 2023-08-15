Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту оскорбления детей в крымском лагере

Фото: kremlin.ru
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления и избиения детей вожатой в детском лагере Крыма, сообщает в Telegram-канале ведомства.
Напомним, в сети распространено видео, на котором девушка бьет и оскорбляет несовершеннолетних. Вожатая также допускает высказывания о ненависти к русским детям и угрожает им убийством. Отмечается, что в лагере отдыхают дети из населенного пункта Шебекино Белгородской области, который ежедневно обстреливают военнослужащие украинских формирований.
По информации следствия, помимо угроз и оскорблений вожатая также применяла физическую силу по отношению к своим воспитанникам. После освещения ситуации в СМИ, девушка записала видеообращение с извинениями и заявила, что не хотела никого обидеть.
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«Председатель СК России поручил руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», - прокомментировали ситуацию представители СК.
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Евгения Парфентьева