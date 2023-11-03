Глава треш-блогеров Турал Мамедов задержан

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В Азербайджане задержали подозреваемого в организации нападений на прохожих в Санкт-Петербурге Турал Мамедов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.
Как сообщает собеседник агентства, Мамедова выдадут РФ после того, как уладят все процессуальные вопросы.
«Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», – заявил Мамишев.
Ранее Мамедов находился в международном розыске, в скором времени его депортируют в РФ по запросу российских властей в соответствии с конвенцией.
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Алина Юрчак