Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов

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Генерал КГБ и главный охранник Ельцина во время путча 1991 года Александр Стерлигов оказался жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, он лишился почти 13 миллионов рублей. Уточняется, что за помощью к правоохранителям он обратился еще 20 сентября. Потерпевший рассказал, что ему позвонил якобы сотрудника МТС, который рассказал, что сейчас идет переподключение к новым вышкам, поэтому Стерлигову необходимо срочно зайти в приложение банка.
В итоге, Стерлигов, придя в отделение банка, расположенное во Владимире, решил снять со счета 1,6 млн рублей. После этого он направил средства на некий «безопасный» счет. Кроме того, мужчина отдал мошенникам также доступ ко всем банковским сервисам, лившись облигаций, которые оценили в 11 миллионов рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
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«К разговору подключился и выдававший себя за сотрудника кредитной организации мужчина. Он рассказал, что с его счета пытаются снять деньги, и порекомендовал срочно перевести их на другой счет», - уточняет издание.
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Татьяна Лаврова