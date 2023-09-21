Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов

На Украине в Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях, а также в Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.