Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать

Фото: istockphoto.com/Elena Horrmann
Главный раввин страны по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич объяснил необходимость наказания для участников беспорядков в аэропорте Дагестана, прежде всего, нарушением закона.
«Отстраняясь от проявления антисемитизма, они нарушили российский закон, и должны быть наказаны. Я не вижу смягчающих обстоятельств. Прощение вызовет новую волну. Сегодня против евреев, завтра против армян, послезавтра против татар — против кого угодно будут выступать», — заявил в беседе с Газета.ру Шаевич.
Читайте также:
«Дать амнистию»: Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за нарушителей в Дагестане
Муфтий Татарстана потребовал снисхождения для участников беспорядков в Дагестане
Увеличилось число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мелисса Тимофеева