Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице с сотрясением

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Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице из-за тяжелого сотрясения мозга.
Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. У него диагностировано тяжёлое сотрясение мозга.
Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.
Shot пишет, что он танцевал с Торой в субботу во время празднования Симхат Торы в синагоге, упал и получил сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что российского актёра Павла Баршака доставили в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.
Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.
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Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.
«Ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда. мы должны вложить в танец боль и надежду, веру и уверенность. Так победим! Раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих»,- рассказал председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин.Сейчас жизни Лазара ничего не угрожает. Он находится под присмотром медиков.
Ранее сообщалось, что российского актёра Павла Баршака доставили в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.
Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.
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Мария Фирсова