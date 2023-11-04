Главного рязанского судебного пристава могли убить из ревности

Фото: istock/choochart choochaikupt
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани.
Shot пишет, что 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. По предварительной информации, мотивом стала ревность. Жена убийцы работала в ФССП вместе с 35-летним погибшим Сергеем Калужским.
1 ноября, в День судебного пристава, убийца оделся во всё чёрное, скрылся под маской и поехал караулить начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и району Сергея Калужского рядом с его домом на Сельских строителей. Когда мужчина возвращался с работы с продуктами и канистрой воды, Ананикян выстрелил три раза — в голову, грудь и в живот. После чего скрылся на велосипеде. Его искали несколько дней.
Следователи думали, что мотивом убийства была профессиональная деятельность жертвы. Но всё оказалось иначе. У Ананикяна не было долгов. На допросе он рассказал, что испытывал сильную неприязнь к Калужскому. Задержанный с женой воспитывал двоих детей.
У Сергея Калужского остались жена и двое детей-школьников.
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1 ноября, в День судебного пристава, убийца оделся во всё чёрное, скрылся под маской и поехал караулить начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и району Сергея Калужского рядом с его домом на Сельских строителей. Когда мужчина возвращался с работы с продуктами и канистрой воды, Ананикян выстрелил три раза — в голову, грудь и в живот. После чего скрылся на велосипеде. Его искали несколько дней.
У Сергея Калужского остались жена и двое детей-школьников.
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Мария Фирсова