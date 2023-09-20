Главврач Балашихинской больницы рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме

Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов оценил состояние пациентов, пострадавших при взрыве в жилом доме, как состояние средней степени тяжести.

«На данный момент к нам поступило два человека. Это мужчина в возрасте 44 лет и женщина в возрасте 60 лет. Оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Прогноз мы даем благоприятный, проводим необходимы диагностические манипуляции, обследования и лечебный комплекс», — рассказал Главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.





Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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