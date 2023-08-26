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Глухая москвичка получила книгу о жизни без конфликтов вместо обещанного Dyson, который купила в интернете за 30 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что 28-летняя Ильмира С. наткнулась на объявление о продаже нового Dyson HS05 Long, цена которого составляла 30 тысяч рублей, вместо обычной стоимости в 60 тысяч рублей. Девушка перечислила оплату за стайлер и получила трек-номер посылки.
На почте девушку ожидал небольшой пакет, внутри которого была книга «Жизнь без конфликтов». Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленники находятся в розыске.
Ранее двое рабочих украли тротуарную плитку и бордюры на 5 млн рублей прямо напротив «Москвы-Сити».
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На почте девушку ожидал небольшой пакет, внутри которого была книга «Жизнь без конфликтов». Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленники находятся в розыске.
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Екатерина Коршунова