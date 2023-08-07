Глуховского* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Басманный суд Москвы заочно приговорил российского писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии, сообщает «РИА Новости».
Напомним, Глуховского* внесли в список иностранных агентов в октябре 2022 года.
По версии обвинения, писатель смонтировал и разместил в своей социальной сети на котором, якобы, российские военные обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.
За распространение фейков о ВС РФ Глуховского* приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
При этом, сейчас писатель находится не в России.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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По версии обвинения, писатель смонтировал и разместил в своей социальной сети на котором, якобы, российские военные обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.
При этом, сейчас писатель находится не в России.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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Евгения Парфентьева