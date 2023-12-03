Годовалую девочку ударили доской по голове в ходе ссоры соседок в Петербурге

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В Петербурге маленькая девочка пострадала во время бытовой ссоры взрослых соседей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что в доме поссорились две соседки. В ходе перепалки по непонятным причинам годовалая дочь одной из оппоненток получила удар доской по голове.
Девочку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга. При этом специалисты заявили, что девочке не требуется стационарное лечение, поэтому было принято решение перевести ребёнка на амбулаторное лечение.
В настоящее время правоохранительные органы Петербурга проводят проверку.
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Девочку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга. При этом специалисты заявили, что девочке не требуется стационарное лечение, поэтому было принято решение перевести ребёнка на амбулаторное лечение.
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Анастасия Чинкова