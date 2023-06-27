Годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе

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По информации источника, о случившемся женщина рассказала в социальных сетях. В тот момент, когда ребенок обедал, он подавился, начал кашлять, а затем выплюнул ноготь.
«Ноготь был в хлебе, суп я готовила сама, ноготь не мой. Отправила жалобу в Роспотребнадзор, в пекарню не обращалась. Ребенку год и три месяца», - рассказала россиянка.
По словам представителей пекарни, их сотрудники выполняют свою работу без наращенных ногтей. Также уточняется, что подобных случаев на производстве не было никогда.
Ранее «Радио 1» сообщало, что трехлетний россиянин отравился лекарствами.