Голая американка устроила стрельбу посреди города

В Калифорнии обнаженная женщина вышла из машины прямо на оживленном мосту между Сан-Франциско и Оклендом и устроила стрельбу, сообщает телеканал CBS News.
В распоряжении телеканала оказалось видео, снятое очевидцами инцидента. На нем видна женщина, которая что-то кричит и стреляет в воздух из пистолета, при этом будучи полностью обнажённой.
По информации калифорнийской полиции, изначально американка вышла из машины одетой, начала размахивать ножом и кричать на других водителей. Затем она села обратно в машину и поехала дальше. Однако, доехав до пункта оплаты, она вновь вылезла из автомобиля — на этот раз абсолютно голой и с пистолетом в руках, после чего начала стрелять как в воздух, так и по другим машинам. К счастью, в результате никто не пострадал.
В скором времени женщину арестовали и увезли на скорой. Ни ее личность, ни мотивы произошедшего общественности пока так и не известны.
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По информации калифорнийской полиции, изначально американка вышла из машины одетой, начала размахивать ножом и кричать на других водителей. Затем она села обратно в машину и поехала дальше. Однако, доехав до пункта оплаты, она вновь вылезла из автомобиля — на этот раз абсолютно голой и с пистолетом в руках, после чего начала стрелять как в воздух, так и по другим машинам. К счастью, в результате никто не пострадал.
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