Голый и неадекватный россиянин напал на прохожих на курорте Таиланда

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В Таиланде заметили голого российский туриста, который нападал на прохожих. При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщайте местное издание Pattaya News.
23-летний гражданин РФ гулял без одежды по улице Сой На Клюа в Северной Паттайе. Он распугивал прохожих, кричал на них и также напал на пару тайцев, сидящую на скутере, и ударом в голову сбил водителя.
Нарушителя порядка задержали с помощью 20 полицейских, от которых он яростно отбивался. Он также угрожал врачам, сотрудника полиции и репортерам до тех пор, пока ему не ввели успокоительный препарат.
Он отказался сотрудничать с правоохранителями, как уточняется, не мог или не хотел говорить на тайском или английском языках. Кроме того, у него взяли анализ на наркотики. Результаты пока неизвестны, но в любом случае, в ближайшее время ему предъявят обвинения.
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