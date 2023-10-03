Голого мужчину достали спасатели из дымохода в Калининградской области

Фото: istockphoto/DmyTo
В городе Светлогорске Калининградской области спасателям МЧС пришлось оказывать помощь мужчине в достаточно необычной ситуации. Будучи абсолютно голым, он застрял в дымоходе гаража.
Подъехавшие сотрудники увидели мужчину, застрявшего в дымоходе своего гаража. К их удивлению, на нем не было никакой одежды. Чтобы извлечь незадачливого трубочиста, потребовались усилия пяти сотрудников МЧС. Также была использована одна единица техники (кран?). Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Зачем он полез в дымоход в обнаженном виде, не сообщается.
Читайте также:
В Королёве спасатели достали из погреба упавшую женщину
МЧС сняло шестерых человек со сломавшегося высотного аттракциона в Ставрополе
Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры
Александр Бойцов